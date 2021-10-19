Отопительный сезон 2021-2022 в Украине киевляне встретят с огромными цифрами в платежках - за 1 Гкал тепла придется платить намного больше.

Тариф на тепло повысится на 50% в Киеве. Соответствующее распоряжение было 19 октября опубликовано КГГА.

Если в прошлом году за 1 Гкал тепла приходилось платить 1654 гривен, то теперь надо будет выложить на 1-1,5 тысяч гривен больше. То есть цена за 1 Гкал тепла придется платить до 3 тысяч, а именно 2700-2900 грн.

Заместитель руководителя КГГА Петр Пантелеев прокомментировал соответствующие изменения.

Он отметил, что Киев не испытывает трудностей с запуском отопительного сезона. Его уверенность базируется на данных о полной технической готовности всех соответствующих систем, а также наличии всех необходимых документов.

Стоит отметить, что даже если цены на тепло и горячую воду не изменят, за газ все равно придется платить значительно больше, чем в прошлом году.

Если раньше за 150 кубов нужно было платить 1800, то в октябре уже 2484 грн. Столько будут платить те украинцы, которые лишились своего поставщика.

Напомним, украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном: уже есть дефицит.

Как Politeka писала, украинцам массово завышают показатели счетчиков газа, что делать и куда обращаться.

Также Politeka рассказывала, что новый тариф на газ ждет украинцев с 1 октября: какие суммы будут в платежках с началом отопительного сезона.