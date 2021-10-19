Нова НП сталася в поїзді "Укрзалізниці" - з'явилося відео.

Про інцидент у Facebook передає користувач Сергій Новицький.

На кадрах видно, як вода сильним потоком текла в коридорі біля туалету.

"Вбудований душ від "Укрзалізниці"? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - написав під відео автор поста.

Раніше повідомлялося, що поїзд Харків - Львів врізався в автомобіль - судячи з кадрів, опублікованих в мережі, аварія сталася на переїзді.

У місцевому телеграм-каналі з'явилися фото, на яких видно, що поїзд протягнув комбайн залізницею кілька метрів - ймовірно, водій габаритного транспорту хотів проскочити переїзд, але не встиг.

В результаті інциденту-пошкоджено зовнішнє облицювання вагонів поїзда.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, Укрзалізниця прибрала кондиціонери в поїзді:"29 годин їде по жаркому сонцю".

Як писала Politeka, еоїзд "Укрзалізниці" зупинили і атакували, кадри наслідків.

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