Новое ЧП произошло в поезде "Укрзализныци" - появилось видео.

Об инциденте в Facebook сообщил пользователь Сергей Новицкий.

На кадрах видно, как вода сильным потоком текла в коридоре возле туалета.

"Встроенный душ от "Укрзализныци"? А, нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", - написал под видео автор поста.

Ранее сообщалось, что поезд Харьков - Львов врезался комбайн - судя по кадрам, опубликованным в сети, авария произошла на переезде.

В местном телеграм-канале появились фото, на которых видно, что поезд протянул комбайн по железной дороге несколько метров - вероятно, водитель габаритного транспорта хотел проскочить переезд, но не успел.

В результате инцидента - повреждена внешняя облицовка вагонов поезда.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, Укрзализныця убрала кондиционеры в поезде: "29 часов едет по жаркому солнцу".

Как писала Politeka, поезд "Укрзализныци" остановили и атаковали, кадры последствий.

Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.