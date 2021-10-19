Осінній зорепад Оріоніди - один з найпотужніших метеорних зоряних потоків, який був названий на честь грецького міфічного мисливця Оріона.

Можна очікувати близько 10-25 метеорів на годину. Коли настане пік зорепаду Оріоніди, як за ним можна поспостерігати і як правильно загадати бажання, розповіли в ТСН.

Зорепад, утворений знаменитою кометою Галлея, досягне максимуму активності в ніч з 21 на 22 жовтня. Спостереження за ними варто починати після 00:00 і до 02: 00. Зверніть увагу - ці метеори виробляють в небі довгі спалахи світла.

Астрономи радять: щоб побачити падаючу зірку, треба як мінімум годину дивитися на темне небо. Найкраще спостерігати за ними за містом, щоб вогні не заважали вам побачити спалахи на небі.

У народі вважають, що загадуючи бажання на падаючу зірку потрібно повернутися обличчям до сходу. Нібито в цьому положенні Всесвіт найбільш сприйнятливий до прохань людей. Як тільки ви побачили падаючу зірку, як можна швидше скажіть бажання, поки вона падає і на небі видно світлий слід.

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