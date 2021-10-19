Осенний звездопад Ориониды – один из самых мощных метеорных звездных потоков, который был назван в честь греческого мифического охотника Ориона.

Можно ожидать около 10-25 метеоров в час. Когда наступит пик звездопада Ориониды, как за ним можно понаблюдать и как правильно загадать желание, рассказали в ТСН.

Звездопад, образованный знаменитой кометой Галлея, достигнет максимума активности в ночь с 21 на 22 октября. Наблюдение за ними стоит начинать после 00:00 и до 02:00. Обратите внимание – эти метеоры производят в небе длинные вспышки света.

Астрономы советуют: чтобы увидеть падающую звезду, надо как минимум час смотреть на темное небо. Лучше всего наблюдать за ними за городом, чтобы огни не мешали вам увидеть вспышки на небе.

В народе считают, что загадывая желание на падающую звезду нужно повернуться лицом к востоку. Якобы в этом положении Вселенная наиболее восприимчива к просьбам людей. Как только вы увидели падающую звезду, как можно быстрее произнесите желание, пока она падает и на небе виден светлый след.

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.