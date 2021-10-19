Осенний звездопад Ориониды – один из самых мощных метеорных звездных потоков, который был назван в честь греческого мифического охотника Ориона.
Можно ожидать около 10-25 метеоров в час. Когда наступит пик звездопада Ориониды, как за ним можно понаблюдать и как правильно загадать желание, рассказали в ТСН.
Звездопад, образованный знаменитой кометой Галлея, достигнет максимума активности в ночь с 21 на 22 октября. Наблюдение за ними стоит начинать после 00:00 и до 02:00. Обратите внимание – эти метеоры производят в небе длинные вспышки света.
Астрономы советуют: чтобы увидеть падающую звезду, надо как минимум час смотреть на темное небо. Лучше всего наблюдать за ними за городом, чтобы огни не мешали вам увидеть вспышки на небе.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Самая сильная и продолжительная магнитная буря накроет Украину 19 октября: как защититься
Солистка KAZKA Зарицкая резко высказалась о своей сопернице Джамале, кадры: "Мешает нам..."
Молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его скорей"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
В народе считают, что загадывая желание на падающую звезду нужно повернуться лицом к востоку. Якобы в этом положении Вселенная наиболее восприимчива к просьбам людей. Как только вы увидели падающую звезду, как можно быстрее произнесите желание, пока она падает и на небе виден светлый след.
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.