Хто з українців може втратити свій рахунок у банку

Банки стали частіше скасовувати перекази грошей по банківській карті і блокувати рахунки - скоро українці повинні будуть довести, звідки вони взяли гроші і чи легально їх заробили.

У Незалежній асоціації банків України стверджують, що банк може зупинити операцію без попередження. Як повідомляє Obozrevatel, якщо банк пропускає сумнівні операції, то за це доведеться заплатити великі штрафи.

Якщо звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу, то операції на суму від 400 тисяч гривень ретельно перевіряються.

Банки найчастіше блокують рахунки українців з наступних причин:

через проведення сумнівних операцій. Банки моніторять операції своїх клієнтів. Якщо видно, що людина зазвичай щомісяця витрачає 10 тисяч гривень, то його платіж на 50 тисяч гривень викликає у банку питання.

якщо проводиться операція на велику суму;

якщо проводиться багато дрібних операцій готівкою;

більше 100 операцій на місяць теж блокуються.

За законом банк вважається установою первинного фінансового моніторингу. Це означає, що він не просто повинен, А зобов'язаний перевіряти транзакції своїх клієнтів і стежити за тим, щоб ніхто не виводив гроші, не легалізовував зароблене в тіні і т. д.

Уряд готує законопроект про непрямі методи податкового контролю. Це означає, що скоро податківці перевірятимуть походження коштів українців при проведенні всіх великих угод або покупок.

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