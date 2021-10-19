Кто из украинцев может потерять свой счет в банке

Банки стали чаще отменять переводы денег по банковской карте и блокировать счета - скоро украинцы должны будут доказать, откуда они взяли деньги и легально ли их заработали.

В Независимой ассоциации банков Украины утверждают, что банк может остановить операцию без предупреждения. Как сообщает Obozrevatel, если банк пропускает сомнительные операции, то за это придется заплатить большие штрафы.

Если обычные операции граждан на небольшие суммы не выглядят подозрительными и не являются объектом финансового мониторинга, то операции на сумму от 400 тысяч гривен тщательно проверяются.

Банки чаще всего блокируют счета украинцев по следующим причинам:

из-за проведения сомнительных операций. Банки мониторят операции своих клиентов. Если видно, что человек обычно ежемесячно тратит 10 тысяч гривен, то его платеж на 50 тысяч гривен вызывает у банка вопросы.

если проводится операция на крупную сумму;

если проводится много мелких операций наличными;

более 100 операций в месяц тоже блокируются.

По закону банк считается учреждением первичного финансового мониторинга. Это значит, что он не просто должен, а обязан проверять транзакции своих клиентов и следить за тем, чтобы никто не выводил деньги, не легализовывал заработанное в тени и т.д.

Правительство готовит законопроект о непрямых методах налогового контроля. Это значит, что скоро налоговики будут проверять происхождение средств украинцев при проведении всех крупных сделок или покупок.

Напомним, кредитную историю украинцев начнут проверять по-новому: в Министерстве обратились с предупреждением.

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