Подумайте про важку працю медиків і оцініть її

Ліжка "ковідних" відділень заповнені майже на 100% у Хмельницькому, у лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом, швидкі стоять у чергах.

Про це повідомив в Facebook начальник Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Як доказ він опублікував фото черги швидких в лікарню.

"Тим, хто не піклується про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких... Подумайте про важку працю медиків і оцініть її", – написав Ткач, показавши знімок.

Як повідомила прес-служба ОДА в Depo.Хмельницький, аналізуючи стан захворюваності жителів області на COVID-19, протягом цього місяця відстежується різке підвищення захворюваності COVID-19, щодня обласний лабораторний центр здійснює понад 2000 ПЛР-досліджень.

Яп пише Obozrevatel, свою чергу директор Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна розповіла, що для хворих коронавірусом у закладі розгорнуто 200 ліжок, з яких заповнені 197. З них 10 - діти.

У відділенні інтенсивної терапії всі місця заповнені важкими пацієнтами. У понеділок до обіду лікарня припинила приймати "ковідних" хворих. У лікарні також підкреслили, що є пацієнти, які вже хворіли і вакциновані.

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