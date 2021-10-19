Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его

Койки "ковидних" отделений заполнены почти на 100% в Хмельницком, у больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, скорые стоят в очередях.

Об этом сообщил в Facebook начальник Управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач. В качестве доказательства он опубликовал фото очереди скорых в больницу.

"Тем, кто не заботится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких... Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его", – написал Ткач, показав снимок.

Как сообщила пресс-служба ОГА в Depo.Хмельницкий, анализируя состояние заболеваемости жителей области на COVID-19, в течение этого месяца отслеживается резкое повышение заболеваемости COVID-19, ежедневно областной лабораторный центр осуществляет более 2000 ПЦР-исследований.

Как пишет Obozrevatel, в свою очередь директор Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная рассказала, что для больных коронавирусом в заведении развернуто 200 коек, из которых заполнены 197. Из них 10 – дети.

В отделении интенсивной терапии все места заполнены тяжелыми пациентами. В понедельник к обеду больница прекратила принимать "ковидних" больных. В больнице также подчеркнули, что есть пациенты, которые уже болели и вакцинированы.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.