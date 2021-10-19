Перевірте список, може ви опинилися в ньому

Гороскоп на жовтень 2021 року говорить про те, що друга половина місяця стане більш вдалою для деяких представників зодіакального сузір'я.

Як прогнозують астрологи, друга половина жовтня стане періодом щастя і удачі лише для трьох знаків Зодіаку. Про це повідомляє SlovoFraza.

Телець

Астрологи впевнені, що цієї осені Телець отримає багато шансів. Удача буде супроводжувати у всіх сферах життя і діяльності, куди б вони не направили свої сили і енергію. Єдине, про що просять астрологи – не йти на невиправданий ризик, який стосується грошей.

Близнюки

Вдалими стануть ділові переговори, спілкування з партнерами по бізнесу, укладення договорів. В особистому житті все буде тихо і спокійно. Як відзначають астрологи, Близнюкам в романтичній сфері не вистачає драйву – додайте трохи вогню.

Риби

Цієї осені Риби зможуть зав'язати нові знайомства, які в майбутньому зіграють вам на руку. Також їм варто згадати про родичів, з якими вони довго не спілкувалися або перебували в сварці. Прийшов час миритися, адже без підтримки рідних Рибі успіху не досягти.

Нагадаємо, що три знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками 2022 року.

Як повідомляла Politeka, три знаки Зодіаку чекає час великих злетів восени.

Також Politeka писала, про шість знаків Зодіаку, які захлинаються від заздрості.