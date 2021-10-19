Проверьте список, может вы оказались в нем

Гороскоп на октябрь 2021 года говорит о том, что вторая половина месяца станет более удачной для некоторых представителей зодиакального созвездия.

Как прогнозируют астрологи, вторая половина октября станет периодом счастья и удачи лишь для трех знаков Зодиака. Об этом сообщает SlovoFraza.

Тельцы

Астрологи уверены, что этой осенью Телец получит много шансов. Удача будет сопутствовать во всех сферах жизни и деятельности, куда бы они не направили свои силы и энергию. Единственное, о чем просят астрологи – не идти на неоправданный риск, который касается денег.

Близнецы

Удачными станут деловые переговоры, общение с партнерами по бизнесу, заключение договоров. В личной жизни все будет тихо и спокойно. Как отмечают астрологи, Близнецам в романтической сфере не хватает драйва – добавьте немного огня.

Рыбы

Этой осенью Рыбы смогут завязать новые знакомства, которые в будущем сыграют вам на руку. Также им стоит вспомнить о родственниках, с которыми они долго не общались или находились в ссоре. Пришло время мириться, ведь без поддержки родных Рыбе успеха не достигнуть.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

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