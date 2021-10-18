16 жовтня помер Ронні Татт, музикант і барабанщик, що грав з легендарним співаком Елвісом Преслі з 1969-го і до останніх днів "короля"

Некролог музиканта опублікований в Instagram Грейсленда з вираженням глибокої печалі від втрати "неймовірного посла спадщини Елвіса". Причина смерті не названа.

У повідомленні сказано, що всі співробітники засмучені звісткою про смерть музиканта. Ронні Татт був прекрасним барабанщиком, але багато співробітників Грейсленда вважали його ще й близьким другом. Та сказали, що їм буде не вистачати музиканта.

Музикант щоразу брав участь у всіх важливих заходах, що проводяться будинком Преслі.

Він був унікальною людиною та послом пам'яті про видатного співака, ділячись своїми спогадами про Елвіса Преслі з його шанувальниками і несучи його музику по всьому світу.

Ронні Татт став частиною групи, створеної Джеймсом Бертоном для відкриття Елвіса в Лас-Вегасі в 1969 році.

Крім Елвіса Преслі, музикант за життя грав з такими знаменитими музикантами: Біллі Джоелом, Нілом Даймондом, Джонні Кешом, Кенні Роджерсом, Елвісом Костелло, Стіві Нікс, Jerry Garcia Band, іншими.

Нагадаємо, що пішла з життя актриса Джанет Бордон.



Як повідомляла Politeka, американська співачка і актриса, виконавиця пісні Lady Marmalade-Сара Деш померла.

Також Politeka писала, що актор, комік і репер Рікарло Фленеган (Ricarlo Flanagan) раптово помер у віці 40 років.