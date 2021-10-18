16 октября скончался Ронни Татт, музыкант и барабанщик, игравший с легендарным певцом Элвисом Пресли с 1969-го и до последних дней "короля"

Некролог музыканта опубликован в Instagram Грейсленда с выражением глубокой печали от потери "удивительного посла наследия Элвиса". Причина смерти не названа.

В сообщении сказано, что все сотрудники опечалены известием о смерти музыканта. Ронни Татт был прекрасным барабанщиком, но многие сотрудники Грейсленда считали его еще и близким другом. И сказали, что им будет не хватать музыканта.

Музыкант каждый раз участвовал во всех важных мероприятиях, проводимых домом Пресли.

Он являлся уникальным человеком и послом памяти о выдающемся певце, делясь своими воспоминаниями об Элвисе Пресли с его поклонниками и неся его музыку по всему миру.

Ронни Татт стал частью группы, созданной Джеймсом Бертоном для открытия Элвиса в Лас-Вегасе в 1969 году.

Помимо Элвиса Пресли, музыкант при жизни играл с такими знаменитыми музыкантами: Билли Джоэлом, Нилом Даймондом, Джонни Кэшом, Кенни Роджерсом, Элвисом Костелло, Стиви Никс, Jerry Garcia Band, другими.

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