Верховна Рада незабаром повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників.
Про це повідомив на брифінгу спікер Ради Руслан Стефанчук.
Україна, ймовірно, залишиться на зимовому часі. За словами спікера, голосувати за скасування переведення годинників, коли Україна перейшла на літній час - не мало сенсу.
"Тому що ідеологія, яка закладалася в цей документ, - зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята", - заявив Стефанчук.
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Відзначимо, що в перші перехід на зимовий і літній час був введений у Великобританії в 1908 році. В СРСР (і в Україні, відповідно) перехід на зимовий час регулярно здійснюється з 1981 року. Станом на сьогодні, понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.
Нагадаємо, скасування переведення годинників в Україні: у Раді прийняли історичне рішення, подробиці.
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