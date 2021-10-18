Україна, ймовірно, залишиться на зимовому часі. За словами спікера, голосувати за скасування переведення годинників, коли Україна перейшла на літній час - не мало сенсу.

"Тому що ідеологія, яка закладалася в цей документ, - зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята", - заявив Стефанчук.

Відзначимо, що в перші перехід на зимовий і літній час був введений у Великобританії в 1908 році. В СРСР (і в Україні, відповідно) перехід на зимовий час регулярно здійснюється з 1981 року. Станом на сьогодні, понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

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