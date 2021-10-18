Верховная Рада вскоре вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов.
Об этом сообщил на брифинге спикер Рады Руслан Стефанчук.
Украина, вероятно, останется на зимнем времени. По словам спикера, голосовать за отмену перевода часов, когда Украина перешла на летнее время - не имело смысла.
"Потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, - сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята ", - заявил Стефанчук.
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Отметим, что в первые переход на зимнее и летнее время был введен в Великобритании в 1908 году. В СССР (и в Украине, соответственно) переход на зимнее время регулярно осуществляется с 1981 года. По состоянию на сегодня, более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.
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