Украина, вероятно, останется на зимнем времени. По словам спикера, голосовать за отмену перевода часов, когда Украина перешла на летнее время - не имело смысла.

"Потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, - сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята ", - заявил Стефанчук.

Отметим, что в первые переход на зимнее и летнее время был введен в Великобритании в 1908 году. В СССР (и в Украине, соответственно) переход на зимнее время регулярно осуществляется с 1981 года. По состоянию на сегодня, более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

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