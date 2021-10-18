У Житомирській області сталася ДТП, при зіткненні вантажівки з легковим автомобілем на трасі Київ-Чоп загинули бойовий медик і його пасажир – жінка.
Аварія сталася 17 жовтня близько 00:40 на 178 км автодороги Київ-Чоп у Житомирському районі. Деталі повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Відомо, що водій вантажівки Mercedes, 32-річний житель Київської області, рухаючись між селами Мартинівка та Вигадка в напрямку міста Новоград-Волинський, скоїв зіткнення з автомобілем Audi під керуванням 60-річного жителя Рівненської області, який виїжджав з узбіччя.
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В результаті ДТП водій Audi і його пасажирка загинули на місці події.
У соцмережах повідомляють, що загиблим виявився бойовий медик з Рівненської області – Віталій Сень.
"Непоправна втрата для всього бойового братства України і для нашого ветеранського Союзу. В автокатастрофі під Житомиром загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті – Віталій Сень", - написала Тетяна Подорожник.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
Як повідомляла Politeka, автобус розбився на українській трасі, перші кадри.
Також Politeka писала, що фура на великій швидкості влетіла в маршрутку з українцями, є загиблі.