За прогнозами Міністерства, нова хвиля коронавірусної хвороби поступово спаде - зараз Україна ще не знаходиться на піку захворюваності COVID-19, але наближається до нього.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зараз в країні фіксують стрімке поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, тільки за останній тиждень було виявлено 105 тисяч випадків зараження, а це на 11% більше, ніж тижнем раніше.

У медустановах різних регіонів зайнято 57% ліжок, призначених для лікування хворих на COVID-19. Минулого тижня від наслідків інфікування померло 2300 українців, що більше на 22% порівняно з тижнем до цього.

За словами Ігоря Кузіна, зараз Україна ще не перебуває на піку захворюваності COVID-19.

"Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються за прогнозами в кінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року", - розповів Кузін.

На його думку, нинішня статистика - це початок активної хвилі і зростання захворюваності.

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