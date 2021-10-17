В воскресенье, 17 октября в некоторых регионах Украины объявлен I уровень опасности в связи с сильным туманом - видимость составит от 200 до 500 метров, но это еще не все.

Силльные туманы прогнозируют в большинстве западных, а также в Черниговской и Сумской областях.

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что сегодня будет преимущественно без осадков, небольшие дожди возможны только в южных областях.

Температура ночью составит +1 +6 градусов тепла, днем +8 +13, на юге ночью +6 +11 градусов, а днем +11 +16 градусов. В Карпатах в течение суток ожидается от +4 до -1 градуса. Ветер в основном – северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве днем синоптики обещают днем от + 10 °С до + 12 °С. Воскресенье в украинской столице будет сухим. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Отметим, также с 16 по 19 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Донецкой, Луганской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что 21 октября в Украине будет второе бабье лето, температура поднимется до +15… +17 градусов.

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