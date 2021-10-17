Громадяни України потрапили в страшну ДТП на польській автодорозі, в місцевій поліції розкрили деталі, також в Мережі з'явилися кадри з місця аварії.
ДТП сталося в суботу вночі, 16 жовтня на трасі Будзехув - Ясень, пише Politeka.net з посиланням на видання Gazetalubuska. В результаті події загинула 19-річна пасажирка автомобіля Nissan, громадянка України.
За словами комісара Анети Берестецької, прес-секретаря поліції м. Жари, за попередніми даними, 31-річний українець, будучи за кермом іномарки виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто перекинулося.
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Дівчина була ще жива, коли приспіли медики, але, на жаль, незважаючи на реанімацію, не вдалося врятувати. Водій та інші пасажири серйозно не постраждали.
Раніше ми розповідали, що 10 жовтня в Польщі розбилися на авто двоє друзів-українців, родом з Тернопільщини, - 20-річний Ростислав Бойчук і 22-річний Віталій Падух. Opel Astra, на якому вони їхали, врізався в дерево. Машину зігнуло навпіл, а дерево від удару вирвало з коренем. Відомо, що загиблі вирушили за кордон на заробітки.
Нагадаємо, українець збив сімейну пару на переході в Польщі: їхав швидко і навіть не пригальмував
Як повідомляла Politeka, життя українця обірвалося після затримання в Польщі.
Також Politeka писала, що трагедія сталася з українкою в Польщі: життя жінки лікарі не врятували, деталі.