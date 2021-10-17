Громадяни України потрапили в страшну ДТП на польській автодорозі, в місцевій поліції розкрили деталі, також в Мережі з'явилися кадри з місця аварії.

ДТП сталося в суботу вночі, 16 жовтня на трасі Будзехув - Ясень, пише Politeka.net з посиланням на видання Gazetalubuska. В результаті події загинула 19-річна пасажирка автомобіля Nissan, громадянка України.

За словами комісара Анети Берестецької, прес-секретаря поліції м. Жари, за попередніми даними, 31-річний українець, будучи за кермом іномарки виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто перекинулося.

Дівчина була ще жива, коли приспіли медики, але, на жаль, незважаючи на реанімацію, не вдалося врятувати. Водій та інші пасажири серйозно не постраждали.

Раніше ми розповідали, що 10 жовтня в Польщі розбилися на авто двоє друзів-українців, родом з Тернопільщини, - 20-річний Ростислав Бойчук і 22-річний Віталій Падух. Opel Astra, на якому вони їхали, врізався в дерево. Машину зігнуло навпіл, а дерево від удару вирвало з коренем. Відомо, що загиблі вирушили за кордон на заробітки.

Нагадаємо, українець збив сімейну пару на переході в Польщі: їхав швидко і навіть не пригальмував

Як повідомляла Politeka, життя українця обірвалося після затримання в Польщі.

Також Politeka писала, що трагедія сталася з українкою в Польщі: життя жінки лікарі не врятували, деталі.