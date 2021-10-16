У Києві померла відома тусовщиця і модель пенсійного віку Олена Вовк.
73-річна жінка померла в стінах лікарні, куди її госпіталізували напередодні. Сумну новину
"Не стало Олени Вовк, самої незвичайної пенсіонерки Києва",-написав він, не уточнивши, від чого саме померла модель-пенсіонерка.
У той же час в
Поруч з нею нікого не було.
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Лікарі зробили все можливе, проте жінка не могла дихати їй наділи кисневу маску.
У коментарях висловлюють слова співчуття померлої.
"Світла пам'ять яскравий, колоритний особистість, який так мало в Києва (особливо серед людина поважного віку)",
"Потусила хоча б, не те що ми",
"Її не забути, світла пам'ять",
"Жалко. Бачила її влітку на пляжі в Гідропарку, вона добре виглядала", - пишуть в мережі.
Олена Вовк була впізнаваною тусовщицею в столиці. Вона активно знімалася в рекламі, кіно, брала участь в показах мод і ню-фотосесіях, танцювала в нічних клубах.
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