У Києві померла відома тусовщиця і модель пенсійного віку Олена Вовк.

73-річна жінка померла в стінах лікарні, куди її госпіталізували напередодні. Сумну новину повідомив радіоведучий Альберт Цукренко у себе в Фейсбук, писати Politeka.net.

"Не стало Олени Вовк, самої незвичайної пенсіонерки Києва",-написав він, не уточнивши, від чого саме померла модель-пенсіонерка.

У той же час в ЗМІ була інформація, що Олена потрапила в лікарню 15 жовтня в дуже важкому стані. Вона була без свідомості.

Поруч з нею нікого не було.

Лікарі зробили все можливе, проте жінка не могла дихати їй наділи кисневу маску.

У коментарях висловлюють слова співчуття померлої.

"Світла пам'ять яскравий, колоритний особистість, який так мало в Києва (особливо серед людина поважного віку)",

"Потусила хоча б, не те що ми",

"Її не забути, світла пам'ять",

"Жалко. Бачила її влітку на пляжі в Гідропарку, вона добре виглядала", - пишуть в мережі.

Олена Вовк була впізнаваною тусовщицею в столиці. Вона активно знімалася в рекламі, кіно, брала участь в показах мод і ню-фотосесіях, танцювала в нічних клубах.

Нагадаємо, що пішла з життя актриса Джанет Бордон.



Як повідомляла Politeka, американська співачка і актриса, виконавиця пісні Lady Marmalade – Сара Деш померла.

Також Politeka писала, що актор, комік і репер Рікарло Фленеган (Ricarlo Flanagan) раптово помер у віці 40 років.