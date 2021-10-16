Умер полковник запаса, ветеран освобождения Одессы Николай Московой - ветерану было 97 лет, он был одним из 4 освободителей, которые остались в Одессе.
Как отмечается, Московой был полковником запаса, ветераном-освободителем Одессы. Об этом сообщили на Официальном сайте города Одессы.
Свои соболезнования выразил мэр города Геннадий Труханов: "Николай Иванович - настоящий пример мужества и стойкости, а еще любви к родному городу и стране. Николай Московой оставил после себя большую память о подвиге, который обязательно нужно передавать молодому поколению одесситов".
Николай Московой родился 27 января 1924 года и уже в 17 лет оказался в армии.
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В армии он совмещал специальности сапера и разведчика. Подразделения, где он служил, освобождали Украину, Молдову, затем сражались на территории Румынии, Австрии, Югославии и Чехословакии.
Для многих солдат война закончилась в 1945 годы, но сержант Московой вплоть до 1948 года занимался разминированием территорий, на которых шли бои Второй мировой войны.
Николай Московой окончил военный институт, служил в разных частях по всему советскому союзу, а в отставку вышел в звании полковника политуправления Одесского военного округа. За боевые заслуги фронтовик награжден многочисленными орденами и медалями.
Напомним, ветеран АТО возмутился политикой ООС.
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