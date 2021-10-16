Астрологи передбачили особливі вихідні для трьох знаків Зодіаків, а також розповіли, чого очікувати від 16 і 17 жовтня іншим знакам.

Про гороскоп на середину осені пише ТСН .

У суботу, 16 жовтня, небесні покровителі подарують приливної потужної енергії, здатної вирішити найскладніші завдання і запустити проекти, які раніше були непідйомні, майже всім зодіакальним сузір'ям.

Для тих, хто працюватиме цими вихідними – робота стане легкою та успішною, проте варто не забувати про відпочинок.

Його найкраще провести на природі - подихати свіжим повітрям так як від цього покращиться самопочуття і настрій.

Неділя, 17 жовтня - найвдаліший час провести в сімейному колі – відвідати батьків, поспілкуватися з друзями, коханими або більше часу приділити дітям.

За словами астрологів, найуспішнішими ці вихідні будуть для представників трьох знаків Зодіаку.

Близнюки зможуть розраховувати на романтичну зустріч або побачення, яке залишить слід на все життя.

У ці вихідні не виключено для Близнюків отримати пропозицію руки і серця.

Астрологи радять цим знакам подумати заздалегідь, про що б вони змогли поговорити зі своєю другою половинкою.

Дівам рекомендують сміливо вирушати за покупками і придбати те, про що вони давно мріяли.

Зірки обіцяють цим знакам вдалий шопінг, а також можна купити подарунок, щоб порадувати своїх близьких.

Скорпіонам небесні покровителі обіцяють несподівану зустріч з людиною, якого ви вже кілька років не бачили, але дуже хотіли дізнатися, як у нього справи. Така можливість у вас з'явиться, і давній знайомий сам вийде на зв'язок і проявить інтерес. Спілкування подарує приємні спогади про минуле і дасть несподівану можливість в майбутньому – не виключено, що це буде пов'язано з кар'єрою.

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