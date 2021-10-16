Головний державний санітарний лікар України, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що чекає на порушників маскового режиму та наголосив на важливості дотримання карантинних обмежень.

Як пише Politeka.net, у програмі "Суботнє інтерв’ю" на "Радіо Свобода" заслужений лікар України Віктор Ляшко, який з 20 травня 2021 року займає посаду Міністра охорони здоров’я України, розповів, яке покарання чекає на тих, хто порушує карантинні обмеження.

За словами очільника МОЗу, на нараді, у якій брали участь представники Національної поліції, Держпродспоживслужби та санітарні лікарі держави було вирішено створити мобільні бригади, які контролюватимуть дотримання карантинних обмежень.

Так, за словами Ляшка, 900 мобільних бригад будуть систематично проводити рейди, а з порушниками маскового режиму будуть проводити пояснювальні бесіди, а у крайньому випадку штрафуватимуть. Про суму штрафу Ляшко не сказав нічого.

"Щоб мати результат від цих карантинних обмежень потрібно їх дотримуватися. Тому якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися – для цього саме будуть працювати ці рейдові бригади з рейдовими перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності", - заявив Ляшко.

Зауважимо, що маскового режиму потрібно дотримуватися усім, не залежно від наявності сертифікату про вакцинацію, адже, за словами Ляшка, щеплення не гарантують того, що людина не є носієм вірусу.

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