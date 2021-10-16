Главный государственный санитарный врач Украины, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что ждет нарушителей масочного режима и отметил важность соблюдения карантинных ограничений.

Как пишет Politeka.net, в программе "Субботнее интервью" на "Радио Свобода" заслуженный врач Украины Виктор Ляшко, который с 20 мая 2021 года занимает должность Министра здравоохранения Украины, рассказал, какое наказание ждет тех, кто нарушает карантинные ограничения.

По словам главы Минздрава, на совещании, в котором принимали участие представители Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и санитарные врачи государства было решено создать мобильные бригады, которые будут контролировать соблюдение карантинных ограничений.

Так, по словам Ляшко, 900 мобильных бригад будут систематически проводить рейды, а с нарушителями масочного режима будут проводить объяснительные беседы, а в крайнем случае штрафовать. О сумме штрафа Ляшко не сказал ничего.

"Чтобы иметь результат от этих карантинных ограничений нужно их соблюдать. Поэтому если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать – для этого именно будут работать эти рейдовые бригады с рейдовыми проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - заявил Ляшко.

Заметим, что масочного режима нужно придерживаться всем, не зависимо от наличия сертификата о вакцинации, ведь, по словам Ляшко, прививки не гарантируют того, что человек не является носителем вируса.

Ранее Politeka писала, что Ляшко объяснил, как украинцам без прививки поехать в другой город: "После 21 октября можно...".

Напомним, что каникулы в украинских школах хотят изменить, в Минздарве раскрыли детали: "Могут длиться больше...".

A еще Politeka сообщала, что ситуация с ковидом на грани, Украина движется по "итальянскому" сценарию: предупреждение Минздрава.