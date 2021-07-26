Гривня продовжує зміцнюватися, експерти розповіли, чого чекати далі

Долар у готівковому продажу зараз можна купити приблизно за 27 гривень. В п'ятницю минулого тижня поступове зниження ціни валюти несподівано прискорилося і за день долар став коштувати дешевше, ніж за весь тиждень, пише Сьогодні.

Станом на понеділок, 26 липня, Нацбанк встановив курс у 27,05 грн/дол, зміцнивши національну валюту на 19 копійок.

Експерти пояснили, що Нацбанк підвищив облікову ставку рефінансування з 7,5% до 8%. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі прискоренням річної інфляції вище 9%, а позичаючи гроші дешево, Нацбанк зазнає збитків.

А у серпні облікову ставку можуть збільшити до 8,5%, що стримає інфляцію нижче 10% в цьому році й поверне її до 5% у 2022 році.

Експерт Олександр Охріменко вважає ж, що більше курс долара формує попит і пропозицію на міжбанківському ринку. Також на зміцнення гривні могла трохи вплинути облікова ставка.

Аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що найближчими днями гривня може дійти до позначки 27 грн/дол не тільки в покупці, але і в продажу. Так, НБУ повідомив, що очікується прогрес у переговорах України з МВФ з приводу фінансової підтримки.

Зараз головна позиція нерезидентів після рішення НБУ про підвищення облікової ставки. Спочатку липня нерезиденти знизили свій портфель ОВДП на 2,8 млрд грн, а далі можуть повернутися до покупок.

Нагадаємо, що буде з курсом долара до кінця літа, з'явилися деталі

Як повідомляла Politeka, долар і євро розійдуться в різні боки, в НБУ озвучили свіжий курс валют

Також Politeka писала, що долар і євро рекордно подешевшають, в НБУ озвучили свіжий прогноз