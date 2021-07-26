Гривна продолжает укрепляться, эксперты рассказали, чего ждать далее

Доллар в наличной продаже сейчас можно купить примерно за 27 гривен. В пятницу прошлой недели постепенное снижение цены валюты неожиданно ускорилось и за день доллар стал стоить дешевле, чем за всю неделю, пишет Сегодня.

По состоянию на понедельник, 26 июля, Нацбанк установил курс в 27,05 грн/дол, укрепив национальную валюту на 19 копеек.

Эксперты объяснили, что Нацбанк повысил учетную ставку рефинансирования с 7,5% до 8%. Такое решение было принято в связи с ускорением годовой инфляции выше 9%, а одалживая деньги дешево, Нацбанк несет убытки.

А в августе учетную ставку могут увеличить до 8,5%, что сдержит инфляцию ниже 10% в этом году и вернет ее к 5% в 2022 году.

Эксперт Александр Охрименко считает же, что больше курс доллара формирует спрос и предложение на межбанковском рынке. Также на укрепление гривны могла немного повлиять учетная ставка.

Аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшие дни гривна может дойти до отметки 27 грн/долл не только в покупке, но и в продаже. Так, НБУ сообщил, что ожидается прогресс в переговорах Украины с МВФ по поводу финансовой поддержки.

Сейчас главная позиция нерезидентов после решения НБУ о повышении учетной ставки. Сначала июля нерезиденты снизили свой портфель ОВГЗ на 2,8 млрд грн, а далее могут вернуться к покупкам.

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