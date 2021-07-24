Вже зовсім скоро середньомісячна зарплата українців збільшиться до 14 тисяч гривень

Новий прогноз Monthly Economic Outlook оприлюднили на сайті finance.ua.

Зокрема, середня офіційна зарплата в Україні зросте цього року на 32,1%. Це означає, що за свою працю українці зможуть отримувати в середньому до 14 179 гривень ( зараз 10 727 гривень).

"Ми підтверджуємо наш попередній прогноз про те, що 2021 рік буде роком випереджаючого темпу зростання зарплат по відношенню до зростання економіки виробництва і продажів", – наголошується в публікації.

Згідно з прогнозом до кінця грудня 2021 року в цілому по Україні заробітна плата зросте до 16 857 гривень (з $608 до $616);

Що стосується столиці України, то тут варто очікувати збільшення до 25 030 гривень (з $908 до $923).

Зазначимо, з 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум, внаслідок чого зросли виплати за деякими видами допомоги, в тому числі по безробіттю. Тепер розмір допомоги по ній складе чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, з 1 липня - це 2379 грн.

Також стали вище виплати по вагітності та пологах, одиноким матерям та інші.

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