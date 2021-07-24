Уже совсем скоро среднемесячная зарплата украинцев увеличится до 14 тысяч гривен

Новый прогноз Monthly Economic Outlook обнародовали на сайте finance.ua.

В частности, средняя официальная зарплата в Украине возрастет в этом году на 32,1%. Это значит, что за свой труд украинцы смогут получать в среднем до 14 179 гривен ( сейчас 10 727 гривен).

“Мы подтверждаем наш предыдущий прогноз о том, что 2021 год будет годом опережающего темпа роста зарплат по отношению к росту экономики производства и продаж”, – отмечается в публикации.

Согласно прогнозу до конца декабря 2021 года в целом по Украине заработная плата возрастёт до 16 857 гривен (с $608 до $616);

Что касается столицы Украины, то тут стоит ожидать увеличения до 25 030 гривен (с $908 до $923).

Отметим, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум, вследствие чего выросли выплаты по некоторым видам помощи, в том числе по безработице. Теперь размер пособия по ней составит четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, с 1 июля - это 2379 грн.

Также стали выше выплаты по беременности и родам, одиноким матерям и другие.

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