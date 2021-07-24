Українцям варто заплатити податок на нерухомість протягом 60 днів, після отримання платіжки з повідомленням

У разі не дотримання термінів оплати, власника квартири або будинку можуть оштрафувати, пише "Оглядач".

Підвищена ставка податку застосовується до площі, нерухомості, яка перевищує 120 квадратів для будинків і 60 метрів для квартир.



Українцям доведеться заплатити по 70,8 гривень за кожен "зайвий" квадратний метр.

Якщо ж ви не встигли здійснити оплату у відведений для цього термін, то сума буде більше.

затримати до 30 днів-штраф складе 10%;

якщо затримати довше, ніж на 30 днів, то штраф заплатить 20%.

Варто відзначити, що якщо площа вашої квартири торік становила 80 метрів квадратних, що на 20 кв.більше норми, то в казну доведеться заплатити 1250 гривень. У 2021 році за таку ж площу доведеться заплатити майже на 200 гривень більше - сума податку зараз складе 1416 грн.

Якщо ви володієте житлом площею понад 300 метрів квадратних або будинку понад 500 кв, то доведеться заплатити фіксовані 25 тисяч гривень.

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