Долар і євро до кінця літа можуть зрости

Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пишуть «Факт».

"Прогнозуємо коливання курсу в діапазоні 27,5-28,5 гривень за долар. І на те є вагомі причини", - заявив експерт.

Так, аналітик звернув увагу на ймовірність нового локдауну, викликаного штампом коронавірусу «Дельта», на тлі низької вакцинації населення в Україні. А новий локдаун може спровокувати відтік іноземного капіталу з країни.

Крім того, співпраця з МВФ не буде відновлено, як мінімум, до кінця року. А на початку вересня Україна повинна розраховуватися за зовнішніми зобов'язаннями, що стане піковими виплатами в поточному році. Тут вся надія на допомогу в рамках загального розподілу фонду в серпні. Якщо ж Україна залишиться без коштів від МВФ, гривня опиниться під сильним тиском.

Також Шевчишин зазначив, що ситуація на Донбасі останнім часом погіршується. У разі ескалації конфлікту або його загрози, гривня може пережити черговий девальваційний «шок», викликаний відтоком капіталу.

Але, є і позитивні фактори для гривні. Зокрема це високий рівень врожаю зернових, що разом зі сприятливими ціновими тенденціями на світових ринках, які дозволять аграріям отримати більше валютної виручки, ніж у попередні роки.

"Стримувати попит на гривню з боку населення будуть висока інфляція і високі ціни на енергоносії, які приведуть до підвищення комунальних тарифів і ще більшого зростання цін", — додав Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, українці не можуть обміняти долари в банках і обмінниках: що відбувається.

Як повідомляла Politeka, нове подорожчання вдарить по українцях, що злетить в ціні найбільше: до чого готуватися восени.

Також Politeka писала про купівлю доларів за новими правилами, що змінилося: "НБУ дозволив українцям..."