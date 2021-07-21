В українських школярів з'явилася можливість почати новий навчальний рік за партами, а не сидячи вдома за комп'ютером, проте в майбутньому ситуація може змінитися
Уникнути ще одного навчального року на дистанційному навчанні українські діти та їхні батьки зможуть тільки у разі масової вакцинації, повідомляється в матеріалі Obozrevatel.
Зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, нардеп від "Слуги народу" Сергій Бабак підкреслив, що для повноцінної роботи шкіл вакцинуватися повинні як учні, так і вчителі.
У свою чергу, глава МОЗ Віктор Ляшко раніше стверджував, що якщо до початку навчального року в Україні зможуть вакцинувати всіх вчителів, то навіть нова хвиля не поставить під загрозу навчальний процес у школах.
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Варто відзначити, що вакцинація дітей в Україні поки тільки обговорюється в теорії. Експерти рекомендують для початку дозволити прищеплювати дітей від 12 до 16 років з використанням препарату Comirnaty виробництва Pfizer & BioNTech. На сьогоднішній день в Євросоюзі ця вакцина вже використовується для щеплень підліткам від 12 до 15 років.
Нагадаємо, мільйони пішли в кишені шахраїв, замість допомоги дитячим садкам і школам в результаті махінацій в Дніпрі.
Як повідомляла Politeka, українські школярі не зможуть продовжувати навчання в 10-11 класах.
Також Politeka писала, що школярам готують зміни з 1 вересня: що відомо про рішення МОН.