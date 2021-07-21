Тарифи на гарячу воду та опалення в ряді українських міст зростуть

Підвищення цін на 30-40% відбудеться вже з 1 жовтня. Заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв розповів про причини підняття цін.

Зокрема, за його словами, у підприємств теплопостачання немає обігових коштів, тому вони є «планово збитковими» і не можуть забезпечити передоплату за газ. А ціна на останній катастрофічно дорожчає.

Пантелєєв запевняє, що ситуація, в якій опинилися підприємства теплопостачання, критична і масштабна, тому потрібно посилити роботу всіх гілок влади і переглянути тарифи.

Передбачається, що тарифи на тепло з 1 жовтня складуть від 2151,77 до 2433,90 грн/м кв за 1 гігакалорію в залежності від типу приєднання будинку; на гарячу воду - від 109,55 до 122,17 грн/м куб; вартість опалення в будинках без лічильника - близько 53,2 грн/м2.

Варто зазначити, то у киян з'явиться нова графа в платіжках. Про це повідомив директор структурного підрозділу Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін. У новому рядку буде пропонуватися внести авансовий платіж із середньою сумою, яку споживач платить в місяць за різні послуги ЖКГ.

Таким чином, планується уникнути накопичення боргів за комунальні послуги. Поки це нововведення буде необов'язково до виконання.

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