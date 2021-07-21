Українець перевірив перші кавуни на рибці на наявність нітратів

Як передає Politeka.net, відео експерименту опублікували на Telegram-каналі "Мелітопольграм".

"Ось чому в середині липня не варто купувати кавуни", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що прилад, при допустимій нормі в 60 мг/кг, показав цифру 990 мг.

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У мережі не сильно здивувалися такому результату, а багато засумнівалися в працездатності приладу.

"Буквально вчора дивився ролик, де чувак таким приладом отримував офігенні перевищення норми, а тест смужками, які реагують конкретно на нітрати нічого не показує", "так, ось тільки прилади ось такого типу визначають не тільки нітрати, а в принципі вміст солей", " Зате продається то як", - писали в коментарях під відео.

Варто відзначити, що в червні за кілограм соковитого десерту в Україні припадало від 35 до 55 гривень. Кавун середнього розміру обходився в 300-500 гривень.

Зараз же вартість коливається в районі 20-30 гривень за кілограм.