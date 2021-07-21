Українець перевірив перші кавуни на рибці на наявність нітратів
Як передає Politeka.net, відео експерименту опублікували на Telegram-каналі "Мелітопольграм".
"Ось чому в середині липня не варто купувати кавуни", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що прилад, при допустимій нормі в 60 мг/кг, показав цифру 990 мг.
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У мережі не сильно здивувалися такому результату, а багато засумнівалися в працездатності приладу.
"Буквально вчора дивився ролик, де чувак таким приладом отримував офігенні перевищення норми, а тест смужками, які реагують конкретно на нітрати нічого не показує", "так, ось тільки прилади ось такого типу визначають не тільки нітрати, а в принципі вміст солей", " Зате продається то як", - писали в коментарях під відео.
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