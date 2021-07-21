Украинец проверил первые арбузы на рыбке на наличие нитратов
Как передает Politeka.net, видео эксперимента опубликовали на Telegram-канале "Мелитопольграм".
"Вот почему в середине июля не стоит покупать арбузы", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что прибор, при допустимой норме в 60 мг/кг, показал цифру 990 мг.
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В сети не сильно удивились такому результату, а многие усомнились в работоспособности прибора.
"Буквально вчера смотрел ролик, где чувак таким прибором получал офигенные превышения нормы, а тест полосками, которые реагируют конкретно на нитраты ничего не показывает", "Да, вот только приборы вот такого типа определяют не только нитраты, а в принципе содержание солей", " Зато продаётся то как", - писали в комментариях под видео.
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