В Україні підвищується проїзд, в деяких містах ціна стала вище відразу у два рази

З 1 серпня вартість поїздки у всіх видах муніципального транспорту (трамвай, тролейбус і автобус) стане вище, у зв'язку з подорожчанням складових і карантинними обмеженнями. Таке рішення прийняли, зокрема у Вінницькій місцевій раді, пише Politeka.net.

Тепер проїхатися в транспорті Вінниці обійдеться у вісім гривень замість чотирьох. Пояснюється це тим, що збільшилася вартість електроенергії - до подорожчання 2,83 грн за 1 кіловат, а з 1 березня - 3,74 грн, збільшився прожитковий мінімум був 1808 грн, а зараз - 2270 грн, мінімальна зарплата була 3723 грн, а зараз - 6000 грн, а в кінці цього року - 6500 грн. Також в результаті валютних коливань на 50% підвищилася вартість запчастин і матеріалів.

Плюс до всього цього через карантинні обмеження на 54,6% знизився пасажиропотік на електротранспорт, і на 58,9% на автотранспорт.

Примітно, що 21 липня виконком іншого міста - Маріуполя вирішив розглянути питання підвищення проїзду в міському транспорті. Велика ймовірність, що за підсумками засідання проєкт все-таки приймуть.

Таким чином, ціна проїзду в трамваї складе 9 грн, в тролейбусі і комунальному автобусі - 10 грн, вартість проїзного квитка складе 450 грн.

Зазначимо, з 26 червня в Дніпрі вартість проїзду в громадському транспорті стала складати 10 грн, а на деяких маршрутах навіть 12 грн. В електротранспорті з 3 липня - 8 гривень.

Підкреслимо, що збільшення проїзду торкнулося й інші українські міста.

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