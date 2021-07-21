В Украине повышается проезд, в некоторых городах цена стала выше сразу в два раза

С 1 августа стоимость поездки во всех видах муниципального транспорта (трамвай, троллейбус и автобус) станет выше, в связи с подорожанием составляющих и карантинными ограничениями. Такое решение приняли, в частности в Винницком местном совете, пишет Politeka.net.

Теперь проехаться в транспорте Винницы обойдется в восемь гривен вместо четырех. Объясняется это тем, что увеличилась стоимость электроэнергии - до подорожания 2,83 грн за 1 киловатт, а с 1 марта - 3,74 грн, увеличился прожиточный минимум был 1808 грн, а сейчас - 2270 грн, минимальная зарплата была 3723 грн, а сейчас - 6000 грн, а в конце этого года - 6500 грн. Также в результате валютных колебаний на 50% повысилась стоимость запчастей и материалов.

Плюс ко всему этому из-за карантинных ограничений на 54,6% снизился пассажиропоток на электротранспорт, и на 58,9% на автотранспорт.

Примечательно, что 21 июля исполком другого города - Мариуполя решил рассмотреть вопрос повышения проезда в городском транспорте. Большая вероятность, что по итогам заседания проект все-таки примут.

Таким образом, цена проезда в трамвае составит 9 грн, в троллейбусе и коммунальном автобусе - 10 грн, стоимость проездного билета составит 450 грн.

Отметим, с 26 июня в Днепре стоимость проезда в общественном транспорте стала составлять 10 грн, а на некоторых маршрутах даже 12 грн. В электротранспорте с 3 июля - 8 гривен.

Подчеркнем, что увеличение проезда коснулось и другие украинские города.

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