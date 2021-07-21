У Національному банку зробили роз'яснення щодо нових правил верифиикации і блокування рахунків українців

Так, в заява НБУ відзначається, що переводити суму до 5 тисяч можна без верифікації клієнта. Також будь-який українець може, не побоюючись, отримати на свій рахунок кілька переказів на зазначену суму в один день.

Відзначається, що такі операції з низьким ризиком і не будуть викликати інтерес у банків.

"Однак фінансові установи повинні виконувати деякі технічні вимоги закону, наприклад, присвоїти кожній операції свій унікальний номер", - уточнили в НБУ.

Більш того, навіть при переведення 10 тис.грн родичу, швидше за все, під фінансовий моніторинг не потрапить. Але ось перевести готівкою за допомогою терміналу анонімно таку суму одним платежем вже не вийде.

Як відомо, в 2020 році Нацбанк затвердив нові правила проведення банками фінансового моніторингу, і видав ще ряд обмежень.

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