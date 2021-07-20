До чого готуватися

Кабінет Міністрів направив додаткові гроші на виплату пенсій українцям

Згідно з урядовим розпорядженню № 779-р, додатково з держбюджету виділили 5,3 млрд гривень, які підуть на виплати пенсій, надбавок та підвищення пенсій у 2021 році.

Відзначається, що спочатку ці кошти були виділені Міністерству соціальної політики і передбачалися на виплату допомоги та оплату послуг окремим категоріям населення, проте тепер вони будуть перерозподілені на користь Пенсійного фонду.

"Провести збільшення обсягу видатків за програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" на суму 5 311 800 тис.гривень", – йдеться у розпорядженні.

Тим часом, Пенсійний фонд України повідомив, що 20 липня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, на пенсійні виплати спрямовано 2,0 млрд грн.

Всього вже забезпечено фінансування пенсій на загальну суму - 34,1 млрд грн.

У ПФУ запевнили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Нагадаємо, в 2021 році українців чекає ще два підвищення пенсій.

Так, 1 жовтня з'являться доплати (400 гривень) для пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років. З цієї ж дати мінімальний розмір пенсійної виплати зросте до 2500 гривень.

З 1 грудня - ще раз піднімуть мінімальну пенсію за віком і доплати за стаж понад норму. Мінімальна пенсія стане 2600.

Нагадаємо, пенсії в Україні призначатимуться по-новому, ПФУ розкрив деталі: "Щоб підвищити її розмір..."

Як повідомляла Politeka, українці зможуть заздалегідь дізнатися розмір майбутньої пенсії, в Мінсоцполітики дали роз'яснення: що потрібно зробити.

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