Багато хто говорив, що вони не куштували нічого кращого

Страви припали до смаку всім, хто їх спробував

Жителі українських курортів настільки втомилися від боротьби з медузами, які облюбували Азовське море, що вирішили: "А давайте їх з'їмо". Тому почали використовувати медуз в якості інгредієнта для страв.

Як пише pro.berdiansk, відгуки про страви з медуз досить непогані - вони багатьом подобаються.

З такою метою у нас медуз використовують вкрай рідко, на відміну від деяких азіатських країн - Китаю, Японії, В'єтнаму та Кореї.

Шеф-кухар місцевого ресторанчика каже, що м'ясо медузи потрібно довго вимочувати в спеціальному розчині до стану "пластин". Лише потім його можна додавати в салати, гарніри і закуски.

Вимочують медуз для того, щоб прибрати з них всі жалкі клітини і токсичні речовини, які можуть завдати шкоди здоров'ю людини.

Кухар пригостив журналістів салатом з медузою по-китайськи і тартаром з медузи з французькою заправкою. Він ретельно промив, обробив і пробланшировал медузу в окропі. Після чого виклав її на лід і приступив до приготування страв.

Страви припали до смаку всім, хто їх спробував і викликали тільки приємні емоції. Багато хто говорив, що вони не коштували нічого кращого.

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