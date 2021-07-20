Блюда пришлись по вкусу всем, кто их попробовал
Жители украинских курортов настолько устали от борьбы с медузами, которые облюбовали Азовское море, что решили: "А давайте их сьедим". Потому начали использовать медуз в качестве ингридиента для блюд.
Как пишет pro.berdiansk, отзывы о блюдах из медуз довольно неплохие - они многим нравятся.
В таких целях у нас медуз используют крайне редко, в отличие от некоторых азиатских стран - Китая, Японии, Вьетнама и Кореи.
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Шеф-повар местного ресторанчика говорит, что мясо медузы нужно долго вымачивать в специальном растворе до состояния "пластин". Лишь потом его можно добавлять в салаты, гарниры и закуски.
Вымачивают медуз для того, чтобы убрать из них все стрекательные клетки и токсические вещества, которые могут нанести вред здоровью человека.
Повар угостил журналистов салатом с медузой по-китайски и тартаром из медузы с французской заправкой. Он тщательно промыл, разделал и пробланшировал медузу в кипятке. После чего выложил ее на лед и приступил к приготовлению блюд.
Блюда пришлись по вкусу всем, кто их попробовал и вызвали только приятные эмоции. Многие говорили, что они не пробовали ничего лучше.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.