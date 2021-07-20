В Україні розповіли, скільки уряд витрачає на пенсіонерів Донбасу

В уряді порахували, що Україна витрачає на пенсії та соціальні виплати по безробіттю на тимчасово окупованих територіях понад 2 млрд євро на рік. Такі дані були надані Мінфіном.

Про це повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси " перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.

До всього іншого, Україна несе повні зобов'язання по безробіттю. Якщо скласти разом ці дві суми то вийде вже більше 2 мільярдів євро, які витрачаються бюджетом країни.

При цьому Україна не отримує податкових надходжень з окупованих територій. Зокрема з Донбасу в Україну не надходить єдиного соціального внеску для покриття всіх витрат.

Також він додав, що в Україні більше 11 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від легально працюючих громадян. Зараз склалася така ситуація, що за рахунок одного постійно працюючого утримуються двоє непрацюючих українців.

Нагадаємо, пенсії збільшать, але не всім українцям пощастить, Заява Шмигаля.

Як повідомляла Politeka, українцям підвищили пенсії, але пощастить не всім.

Також Politeka писала, що пенсія в 10 тисяч гривень, українцям пояснили, як її отримати.