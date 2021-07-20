В Украине рассказали, сколько правительство тратит на пенсионеров Донбасса

В правительстве посчитали, что Украина тратит на пенсии и социальные выплаты по безработице на временно оккупированных территориях более 2 млрд евро в год. Такие данные были предоставлены Минфином.

Об этом сообщил во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" первый вице-премьер–министр экономики Алексей Любченко.

Ко всему прочему, Украина несет полные обязательства по безработице. Если сложить вместе эти две суммы то получится уже более 2 миллиардов евро, которые расходуются бюджетом страны.

При этом Украина не получает налоговых поступлений с оккупированных территорий. В частности из Донбасса в Украину не надходит единого социального взноса для покрытия всех расходов.

Также он добавил, что в Украине более 11 миллионов пенсионеров, размер пенсии которых зависит от легально работающих граждан. Сейчас сложилась такая ситуация, что за счет одного постоянно работающего содержатся двое неработающих украинцев.

Напомним, пенсии увеличат, но не всем украинцам повезет, заявление Шмыгаля.

Как сообщала Politeka, украинцам повысили пенсии, но повезет не всем.

Также Politeka писала, что пенсия в 10 тысяч гривен, украинцам объяснили, как ее получить.