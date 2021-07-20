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Відпочинок в Затоці цілком може бути бюджетним і доступним



Селище Затока - один з найвідоміших курортів в Одеській області з розвиненою інфраструктурою і великим вибором житла. Незважаючи на те, що вартість продуктів в місцевих супермаркетах в сезон помітно вище, відпочинок там може бути бюджетним.

Портал НВ вирішив дізнатися, скільки коштує відпочинок на одному з найпопулярніших українських курортів.

Ціни на житло

Відпочиваючим пропонують на вибір номери і будиночки, які можуть називатися як завгодно: "економ", "повний економ", "люкс", "напівлюкс" і навіть "апартаменти". Але на ділі не варто очікувати таких же умов, як в турецьких або єгипетських готелях.

За проживання в Затоці доведеться викласти 250-1500 гривень на добу з людини. Кімната в приватному секторі обійдеться за 250 і більше гривень з людини, а в готелі хороший номер з кондиціонером обійдеться в 1 тисячу гривень за добу. Номер "люкс" розрахований на велику компанію коштуватиме за 6 тисяч гривень.

Ціни в місцевих кафе

Доступне харчування можна знайти в місцевих кафе і бістро, де борщ пропонують і за 25 гривень.

Ресторани візьмуть більше, але запропонують меню порізноманітніше. Там можна знайти меню, яке складається зі страв болгарської, грецької та середземноморської кухні. Ситний сніданок, обід або вечеря обійдуться там від 200 гривень на людину.

Нагадаємо, що пляжі в Затоці потрапили в чорний список.

Як Politeka писала, що група заповзятливих людей збувала наркотики на одеських курортах за завищеними цінами.

Також Politeka повідомляла, в Одеській області після рясних затяжних дощів спостерігається справжня навала комарів.