Отдых в Затоке вполне может быть бюджетным и доступным
Поселок Затока – один из самых известных курортов в Одесской области с развитой инфраструктурой и большим выбором жилья. Несмотря на то, что стоимость продуктов в местных супермаркетах в сезон заметно выше, отдых там может быть бюджетным.
Портал НВ решил узнать, сколько стоит отдых на одном из самых популярных украинских курортов.
Цены на жилье
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Отдыхающим предлагают на выбор номера и домики, которые могут называться как угодно: "эконом", "полный эконом", "люкс", "полулюкс" и даже "апартаменты". Но на деле не стоит ожидать таких же условий, как в турецких или египетских отелях.
За проживание в Затоке придется выложить 250−1500 гривен в сутки с человека. Комната в частном секторе обойдется за 250 и более гривен с человека, а в гостинице хороший номер с кондиционером обойдется в 1 тысячу гривен за сутки. Номер "люкс" рассчитанный на большую компанию будет стоить за 6 тысяч гривен.
Цены в местных кафе
Доступное питание можно найти в местных кафе и бистро, где борщ предлагают и за 25 гривен.
Рестораны поселка возьмут больше, но предложат меню поразнообразнее. Там можно найти меню состоящее из блюд болгарской, греческой и средиземноморской кухни. Сытный завтрак, обед или ужин обойдутся там от 200 гривен на человека.
Напомним, что пляжи в Затоке попали в черный список.
Как Politeka писала, что группа предприимчивых людей сбывала наркотики на одесских курортах по завышенным ценам.
Также Politeka сообщала, в Одесской области после обильных затяжных дождей наблюдается настоящее нашествие комаров.