На вісімдесятому році життя не стало видатного поета-шістдесятника

Так, у Львові 19 липня помер художник, поет і філософ Роман Хоркавий. Він був близьким другом Калинців, Гелів, Стефи Шабатури та багатьох інших українських патріотів-борців.

Сумну звістку повідомив на сторінці в Фейсбук Юрій Волощак.

"Світла і вічна пам'ять. Такі люди не вмирають, а переходять у вічність і йдуть прямо до Отця Небесного", – зазначив Волощак.

Роман Хоркавий народився 12 серпня 1940 року у Львові. У 1962 році з відзнакою закінчив німецьке відділення факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка.

Літературною творчістю поет почав займатися з 1960 року, коли навчався на третьому курсі університету. У його творчості понад 80 творів: драми, вірші, байки, есе, оповідання. Письменник був членом Національної Спілки письменників України, його шедеври багато хто бачив.

Хоркавий також працював учителем образотворчого мистецтва і вів малярську студію "Радісна палітра".

Він займався ілюструванням своїх і чужих книг, розписом церков, іконописом, створенням вітражів і мозаїчних композицій на автостанціях. Хоркавий є автором понад тисячі картин.

Поет тричі був поміщений у в'язницю з політичних мотивів.

Користувачі мережі під постом про загибель письменника висловлювали слова співчуття і підтримки рідним Хоркавого: "Унікальний чоловік! Вічна пам'ять!", "Найщиріші співчуття! Нехай спочиває з Богом", "Завершив земний шлях...".

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