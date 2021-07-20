На восьмидесятом году жизни не стало выдающегося поэта-шестидесятника

Так, во Львове 19 июля умер художник, поэт и философ Роман Хоркавый. Он был близким другом Калинцев, Гелей, Стефы Шабатуры и многих других украинских патриотов-борцов.

Печальную весть сообщил на странице в Фейсбук Юрий Волощак.

"Светлая и вечная память. Такие люди не умирают, а переходят в вечность и идут прямо к Отцу Небесному", – отметил Волощак.

Роман Хоркавый родился 12 августа 1940 года во Львове. В 1962 году с отличием окончил немецкое отделение факультета иностранных языков Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

Литературным творчеством поэт начал заниматься с 1960 года, когда учился на третьем курсе университета. В его творчестве более 80 произведений: драмы, стихи, басни, эссе, рассказы. Писатель был членом Национального союза писателей Украины, а его шедевры видели многие.

Хоркавый также работал учителем изобразительного искусства и вел малярную студию "Радостная палитра".

Он занимался иллюстрированием своих и чужих книг, росписью церквей, иконописью, созданием витражей и мозаичных композиций на автостанциях. Хоркавый является автором более тысячи картин.

Поэт трижды был заключен в тюрьму по политическим мотивам.

Пользователи сети под постом о гибели писателя высказывали слова сочувствия и поддержки родным Хоркавого: "Уникальный мужчина! Вечная память!", "Самые искренние соболезнования! Да почивает с Богом", "Завершил земной путь...".

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