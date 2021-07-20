Люди навіть не встигли приготується до біди

Рясні дощі накрили всю Україну після тривалої спеки

В результаті злив найбільше постраждали західні області України. Так, на Закарпатті вийшла зі своїх берегів річка Уж, вода почала змітати все на своєму шляху і руйнувати дороги.

При цьому у районі озера Синевир, в селах Колочава і Свобода зійшли селеві потоки, повідомляє видання Mukachevo.net.

Рятувальники виїхали на місце події, щоб розчистити автошляхи та забезпечити проїзд автомобільного транспорту, адже потік води хлинув на трасу і житлові райони.

У селищі Ясиня затопило перші поверхи будинків, попадали дерева, зруйновано автомобілі. Жителі кажуть, що від багатьох будівель залишилися руїни і брухт. Крім цього, загинули тварини, а вода знищила урожай.

Синоптики попередили, що вранці та вдень 20 липня грози очікуються на більшій частині території Закарпатської області та в місті Ужгород. У деяких місцях сильні дощі, град і шквалий вітер набирають 15-20 м/с.

Співробітники ДСНС попереджають, що ситуація може погіршитися через нові зливи. Це може призвести до підтоплення багатьох населених пунктів. Є ризики зсувів і паводків.



Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

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