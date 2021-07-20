У віруючих цей день вважається важливим

Читайте все про 20 липня: яке сьогодні свято, що не можна робити і головні традиції цього дня

20 липня православна церква вшановує пам'ять християнського святого і чудотворця часів Візантії Фоми Малейського, який був багатим і хоробрим воїном, але згодом став відлюдником.

Politeka.net розповість про найважливіші традиції, яких потрібно дотримуватися в цей день.

Фома Малеїн був воєначальником, але в ім'я віри залишив службу і прийняв чернечий постриг. Святителі благословили його на життя в пустелі і Фома, отримавши одкровення через пророка Іллю, прийняв відлюдницький образ буття.

Від Бога Він отримав дар зцілення, тому до нього стали приходити люди і просити про допомогу.

Традиції та обряди

У цей день було прийнято принести на поле рушник із загорнутим в нього серпом. Цим рушником вони обв'язували перший сніп, урочисто несли його до церкви, освячували, а потім ставили в кутку будинку під іконами.

Після завершення польових робіт цією зв'язкою колосків виганяли комах, а на Покрова (14 жовтня) згодовували домашній худобі, щоб та не вередувала в зимовий період і краще їла заготовлений для неї корм.

Що не можна робити в цей день

Не варто в цей день носити прикраси

Обманювати і заздрити.

Залишати розпочату справу.

Купатися у відкритій водоймі.

Впадати у відчай і йти на поводу у страхів.

Дівчатам займатися важкою роботою.

Відмовляти в допомозі нужденним.

Щоб в будинку завжди був достаток, сьогодні не беріться за прання.

Народні прикмети 20 липня

Якщо в цей день пішов дощ, то він припиниться тільки через 50 днів.

Дощ в цей день - сіно зіпсується.

Дубові віники, виготовлені в цей день, мають особливу цілющу силу. Також сили додасться, якщо просто посидіти під дубом.

Якщо обкурити будинок димом дубового листя - в ньому не буде пожежі.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.