Читайте все про 20 липня: яке сьогодні свято, що не можна робити і головні традиції цього дня
20 липня православна церква вшановує пам'ять християнського святого і чудотворця часів Візантії Фоми Малейського, який був багатим і хоробрим воїном, але згодом став відлюдником.
Politeka.net розповість про найважливіші традиції, яких потрібно дотримуватися в цей день.
Фома Малеїн був воєначальником, але в ім'я віри залишив службу і прийняв чернечий постриг. Святителі благословили його на життя в пустелі і Фома, отримавши одкровення через пророка Іллю, прийняв відлюдницький образ буття.
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Від Бога Він отримав дар зцілення, тому до нього стали приходити люди і просити про допомогу.
Традиції та обряди
У цей день було прийнято принести на поле рушник із загорнутим в нього серпом. Цим рушником вони обв'язували перший сніп, урочисто несли його до церкви, освячували, а потім ставили в кутку будинку під іконами.
Після завершення польових робіт цією зв'язкою колосків виганяли комах, а на Покрова (14 жовтня) згодовували домашній худобі, щоб та не вередувала в зимовий період і краще їла заготовлений для неї корм.
Що не можна робити в цей день
- Не варто в цей день носити прикраси
- Обманювати і заздрити.
- Залишати розпочату справу.
- Купатися у відкритій водоймі.
- Впадати у відчай і йти на поводу у страхів.
- Дівчатам займатися важкою роботою.
- Відмовляти в допомозі нужденним.
- Щоб в будинку завжди був достаток, сьогодні не беріться за прання.
Народні прикмети 20 липня
- Якщо в цей день пішов дощ, то він припиниться тільки через 50 днів.
- Дощ в цей день - сіно зіпсується.
- Дубові віники, виготовлені в цей день, мають особливу цілющу силу. Також сили додасться, якщо просто посидіти під дубом.
- Якщо обкурити будинок димом дубового листя - в ньому не буде пожежі.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
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