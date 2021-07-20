Читайте все про 20 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и главные традиции этого дня
20 июля православная церковь чтит память христианского святого и чудотворца времен Византии Фомы Малейского, который был богатым и храбрым воином, но впоследствии ставший отшельником.
Politeka.net расскажет о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день.
Фома Малеин был военачальником, но во имя веры оставил службу и принял иноческий постриг. Святители благословили его на жизнь в пустыне и Фома, получив откровение через пророка Илию, принял отшельнический образ бытия.
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От Бога он получил дар исцеления, поэтому к нему стали приходить люди и просить о помощи.
Традиции и обряды
В этот день было принято принести на поле полотенце с завернутым в него серпом. Этим рушником они обвязывали первый сноп, торжественно несли его в церковь, освящали, а затем ставили в углу дома под иконами.
После завершения полевых работ этой связкой колосков выгоняли насекомых, а на Покрова (14 октября) скармливали домашней скотине, чтобы та не капризничала в зимний период и лучше ела заготовленный для нее корм.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит в этот день носить украшения
- Обманывать и завидовать.
- Оставлять начатое дело.
- Купаться в открытом водоеме.
- Отчаиваться и идти на поводу у страхов.
- Девушкам заниматься тяжелой работой.
- Отказывать в помощи нуждающимся.
- Чтобы в доме всегда был достаток, сегодня не принимайтесь за стирку.
Народные приметы 20 июля
- Если в этот день пошел дождь, то он прекратится только через 50 дней.
- Дождь в этот день – сено испортится.
- Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Также силы прибавится, если просто посидеть под дубом.
- Если окурить дом дымом дубовых листьев – в нем не будет пожара.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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