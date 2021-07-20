У верующих этот день считается важным

Читайте все про 20 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и главные традиции этого дня

20 июля православная церковь чтит память христианского святого и чудотворца времен Византии Фомы Малейского, который был богатым и храбрым воином, но впоследствии ставший отшельником.

Politeka.net расскажет о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день.

Фома Малеин был военачальником, но во имя веры оставил службу и принял иноческий постриг. Святители благословили его на жизнь в пустыне и Фома, получив откровение через пророка Илию, принял отшельнический образ бытия.

От Бога он получил дар исцеления, поэтому к нему стали приходить люди и просить о помощи.

Традиции и обряды

В этот день было принято принести на поле полотенце с завернутым в него серпом. Этим рушником они обвязывали первый сноп, торжественно несли его в церковь, освящали, а затем ставили в углу дома под иконами.

После завершения полевых работ этой связкой колосков выгоняли насекомых, а на Покрова (14 октября) скармливали домашней скотине, чтобы та не капризничала в зимний период и лучше ела заготовленный для нее корм.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит в этот день носить украшения

Обманывать и завидовать.

Оставлять начатое дело.

Купаться в открытом водоеме.

Отчаиваться и идти на поводу у страхов.

Девушкам заниматься тяжелой работой.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Чтобы в доме всегда был достаток, сегодня не принимайтесь за стирку.

Народные приметы 20 июля

Если в этот день пошел дождь, то он прекратится только через 50 дней.

Дождь в этот день – сено испортится.

Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Также силы прибавится, если просто посидеть под дубом.

Если окурить дом дымом дубовых листьев – в нем не будет пожара.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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