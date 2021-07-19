Українські блогери останнім часом неприємно дивують

Так, киянин опублікував у соціальних мережах відео, на якому спалює свій український паспорт. Через негативну реакцію користувачів мережі, хлопець поспішно записав нове відео, де вибачився за свій вчинок.

Відповідне відео він опублікував у Instagram.

На першому відео він показав, як горить його паспорт. Сам киянин за кадром каже, що це відео нібито символізує, що він збирається покинути країну і прощається з громадянством.

"Нібито я з**буюся з України. Пока, громадянство!"- заявив блогер.

Через деякий час на його сторінці з'явилося нове відео, де палій паспорта стверджує, що документ, який він спалив не справжній. Також він почав вибачатися перед українськими патріотами і заявив, що нібито щиро любить свою батьківщину.

"В першу чергу, хочу вибачитися перед хлопцями-патріотами, які порахували цей вчинок образливим. Я це зробив не тому що я не поважаю або не люблю Україну. Це моя рідна країна, і я, звичайно ж, її люблю", - виправдався блогер.

Киянин не розповів, в чому був сенс першого відео, і зазначив, що записував його "без задньої думки".

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